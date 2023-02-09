    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    5 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.89eur78.32

    «В понедельник поедем на замеры». Юный петербуржец без ног скоро получит новые протезы

    523
    обсудить

    Юному петербуржцу Максиму, недавно оказавшемуся в центре скандала из-за хулиганского видео, скоро предоставят новые протезы. Об этом «Фонтанке» 9 февраля рассказала мама мальчика Инна.

    «Ожидаем. Нас уже пригласили на замеры, в понедельник поедем», — отметила наша собеседница. Стоимость протезов Инне неизвестна — «оплата идет через Фонд социального страхования», — но в СМИ фигурирует цифра в 1,8 миллиона рублей. Инна предполагает, что протезы вполне могут быть готовы к весне.

    Как писала «Фонтанка», из-за ролика с издевательствами школьников над Максимом возбуждено уголовное дело о хулиганстве, хотя в релизе Следкома упоминалось, что видео якобы было постановочным.

    Сам Максим рассказывал нашему изданию, что не держит на обидчиков зла, а его мама добавляла, что ребята уже признали неправоту и извинились. Впрочем, родители одного из участников видео заявили, что сыну угрожали в парадной: данные школьников «слили» в сеть.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БуллингКонфликт в школеБуллинг в школеРебенок с ограниченными возможностями
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close