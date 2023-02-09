«В понедельник поедем на замеры». Юный петербуржец без ног скоро получит новые протезы

Юному петербуржцу Максиму, недавно оказавшемуся в центре скандала из-за хулиганского видео, скоро предоставят новые протезы. Об этом «Фонтанке» 9 февраля рассказала мама мальчика Инна.



«Ожидаем. Нас уже пригласили на замеры, в понедельник поедем», — отметила наша собеседница. Стоимость протезов Инне неизвестна — «оплата идет через Фонд социального страхования», — но в СМИ фигурирует цифра в 1,8 миллиона рублей. Инна предполагает, что протезы вполне могут быть готовы к весне.

Как писала «Фонтанка», из-за ролика с издевательствами школьников над Максимом возбуждено уголовное дело о хулиганстве, хотя в релизе Следкома упоминалось, что видео якобы было постановочным.