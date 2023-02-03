«Я с этими ребятами познакомился ближе». Мальчик без ног рассказал, как теперь быть с его обидчиками

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





После скандала с видеороликом, на котором подростки спрашивают у мальчика на протезах: «Можно у вас ноги на секунду? Как вы их потеряли?», Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о хулиганстве, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку бездействию учителей школы. Персональные данные ребят, которые решили «пошутить», были слиты в социальной сети «ВК», в комментариях им обещают чудовищную расправу и желают самых ужасных вещей.



«А с чего вы взяли, что это была шутка? — устало говорит мать Максима, Инна Лаллав. — Мы уже два дня обсуждаем эту историю. Макс на перемене хотел побыть наедине с собой, отдохнуть. А ребята просто шли мимо и что-то решили снять. Это было ему некомфортно. Но он миролюбивый человек и ответил как ответил. Ребята принесли свои извинения. Ни Макс, ни я не хотим линчевания или какого-то наказания для них. Важно, что они поняли, что нельзя перешагивать чужие границы».

Максим от всей этой истории тоже порядком устал и ждет, когда же это все закончится. А начиналось все так:



— Мы учимся в одной школе, я знал этих ребят в лицо, знал, как их зовут. Но мы никогда не общались близко. Они не договаривались со мной о том, что будут делать видео. Просто шли мимо, снимали что-то свое. И без спроса начали снимать меня тоже и задавать свои вопросы.

— Если бы можно было все отмотать назад, ты бы им как-то иначе ответил?

— Я бы просто в классе сидел. Или сказал им: «Идите лесом». В школе раньше никогда подобных ситуаций не происходило, всегда все нормально было.

— Что ты чувствовал, когда они со своими странными вопросами к тебе обратились?



— Мне, честно говоря, было все равно. Я сидел играл в телефон и даже не обратил на них особого внимания. Хотел, чтобы они побыстрее ушли, и начал им отвечать, просто чтобы отстали.

— Пытался отшутиться?

— Да нет. Я могу, конечно, пошутить сам над собой. Но только в кругу моих друзей. А когда это делает кто-то посторонний, мне это очень неприятно. А кому-то другому может быть неприятно, даже если так попытаются «пошутить» друзья.



— Если бы эти парни спросили разрешения на съемку, предупредили тебя, что-то бы изменилось?



— Было бы то же самое. Вопросы-то они те же самые задавали бы. И это было бы так же неуместно. Я бы об этом им сказал.

— Как ты узнал, что видео попало в Сеть?

— Они сняли свое видео, развернулись и пошли дальше что-то другое снимать. А потом мне позвонил мой классный руководитель. Оказалось, ребята выложили ролик в свой закрытый канал в телеграме. И получается, видео слил в Сеть кто-то из их же друзей или знакомых. Потом я говорил с директором. О том, что это «почти дружеский розыгрыш», речи вообще не шло, при мне она ни разу так не говорила. А даже если бы она так сказала, то это неправда. Но мы все пытаемся сейчас погасить скандал. Сейчас мы уже почти все наладили. И я с этими ребятами познакомился ближе.



— Что они за люди?

— Поступили они, конечно, неправильно. Но все совершают ошибки. Надо уметь всех прощать. Мама говорила мне, что их данные кто-то опубликовал в социальных сетях, что в их адрес пишут множество злобных комментариев. Мне нечего сказать человеку, который слил в Сеть видеоролик со мной, который они сняли. А тем, кто стучится в их двери или караулит у подъезда, могу сказать только одно: все делают глупости. Даже те, кто их сейчас осуждает и желает «наказать». Ребята уже получили свой урок, оставьте их в покое.



— Как твои одноклассники отреагировали на всю эту историю?

— В своей школе я теперь считаюсь самым популярным.

— А разве раньше было не так? Ты ведь и раньше был звездой.



— В школе никто особо не знал об этом. И вообще мою историю не знали. После того как «Инстаграм»* закрыли (как и Facebook*, принадлежит Meta Platforms**, которая признана экстремистской организацией в России), мои посты чаще читают и смотрят пользователи из США. Ну, еще москвичи. Петербуржцы меня в лицо не узнают. Даже Тони Хоука в моей школе никто особо не знает. Он написал обо мне в 2018 году, а в этой школе я учусь только последние два года. — А в чем школьная популярность выражается?

— Теперь у меня, можно сказать, стало больше друзей. На меня все стали обращать внимание.

— Как ты себя чувствуешь теперь, когда «все смотрят»?



— Мне это уже привычно, и меня это не смущает. Я очень жду, когда шумиха вокруг видеоролика наконец утихнет. Уже можно ставить точку, правда.

— Что бы ты сказал ребенку, который может оказаться на твоем месте?

— В первую очередь, не надо волноваться. Если кто-то тебя снимает без твоего согласия, это, конечно, серьезно, но переживать не стоит. Я бы посоветовал подойти к человеку, который тебя заснял, и спросить прямо: «А ты знаешь мою историю?» Если ты в чем-то хорошо разбираешься, например в спорте, просто задай ему вопрос, на который он, я уверен, не сможет дать ответа. А потом скажи: «Ты же умный человек и мог бы найти ответ, если бы подошел к делу серьезно. А вместо этого просто ходишь по школе и снимаешь какие-то видео». Я эти короткие видеоролики в «ВК» или «ТикТоке» даже не смотрю никогда. Я привык к той социальной сети, в которой у меня есть мой аккаунт с десятками тысяч подписчиков.



— Вы обсуждали эту историю с твоим тренером Павлом Мушкиным?

— Я ездил к нему на тренировку вчера и сегодня снова поеду. И завтра тоже. В скейтпарке все, конечно, спрашивали, что и как. Но я сразу сказал, что у меня все хорошо, претензий к ребятам я не имею. И мы с тренером не стали это обсуждать. Я езжу в скейтпарк почти каждые выходные. К новым соревнованиям я не готовлюсь, просто тренируюсь. Из последних достижений — взял кубок за второе место на скейт-контесте «Зарядка ИКС-Райдера» 5 января. И этим я по-настоящему горжусь. А сейчас планирую выкладывать новые видео в свой аккаунт, чтобы мотивировать и вдохновлять подписчиков со всего мира.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

*Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.



**Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

