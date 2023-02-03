Резонансная постановка. Видео с участием мальчика с протезами в петербургской школе стало уголовным делом

Уголовным хулиганством сочло следствие ролик с участием безногого ученика петербургской школы и сомнительными шутками в его адрес. Глава СК Александр Бастрыкин слышал, что видео — постановка, но теперь контролировать её будет Москва.



О возбуждении дела 3 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Возбуждал петербургский СК по поручению Бастрыкина.

Следователи установили, что ролик снимали 25 января в учебном заведении на Петроградской стороне, на кадрах мальчик на протезах и двое подростков постарше. По данным «Фонтанки», в материалах сказано, что школьники грубо нарушали общественный порядок, выражая явное неуважение по мотивам ненависти к социальной группе «ребёнок-инвалид».