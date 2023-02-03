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    Резонансная постановка. Видео с участием мальчика с протезами в петербургской школе стало уголовным делом

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    Уголовным хулиганством сочло следствие ролик с участием безногого ученика петербургской школы и сомнительными шутками в его адрес. Глава СК Александр Бастрыкин слышал, что видео — постановка, но теперь контролировать её будет Москва.

    О возбуждении дела 3 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Возбуждал петербургский СК по поручению Бастрыкина.

    Следователи установили, что ролик снимали 25 января в учебном заведении на Петроградской стороне, на кадрах мальчик на протезах и двое подростков постарше. По данным «Фонтанки», в материалах сказано, что школьники грубо нарушали общественный порядок, выражая явное неуважение по мотивам ненависти к социальной группе «ребёнок-инвалид».

    «В последующем участники съемки заявили в СМИ о постановочном характере данного видео, вместе с тем ролик получил широкое распространение в сети Интернет и СМИ и стал предметом обсуждения», — говорится в релизе ведомства.

    Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову тщательно разобраться в произошедшем, установить причины и мотивы такого поведения несовершеннолетних, а также оценить работу сотрудников учебного заведения. Обстановка в семьях участников инцидента тоже не должна остаться без внимания.

    Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    В Смольном накануне сообщили, что в школе изменят подход к воспитательной работе, несмотря на то, что записанный её учениками ролик — постановка, снятая детьми по договорённости.

    Мать главного героя видео сказала, что ребята признали свою вину, сын обиды не держит. Восьмикласснику, отметившемуся на видео, и самому потребовалась защита. Его отец обратился в полицию после угроз физической расправы. Человек 10–12 уже приходили к домам обидчиков, били ногами в двери, рассказал депутат петербургского Законодательного собрания Павел Крупник.

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    Ребенок-инвалидБуллинг в школе
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