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    «Видео постановочное». После ролика с безногим мальчиком в петербургской школе изменят подход к воспитательной работе

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    8 комментариев

    Видео с шутками над мальчиком с протезами сняли с его согласия. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 2 февраля.

    «Видео постановочное и снято детьми по договорённости. Несмотря на это, ситуация требует серьёзного анализа, изменения подходов к воспитательной работе, работе школьного психолога и социального педагога. На это уже указано руководству школы и администрации Петроградского района», — уточнили в Смольном.

    Реакция на видео с безногим мальчиком разнится: от «попытки блогинга» до буллинга и уголовного дела.

    Накануне патриотические Telegram-каналы распространили видео из школы в Петроградском районе Петербурга. В ролике подросток спрашивает мальчика на протезах, настоящие ли у него ноги и был ли он ветераном. В постах утверждалось, что ребёнок якобы приехал из ДНР.

    Директор школы Елена Поварова ситуацию буллинга опровергла, заявив, что это «попытка блогинга» и «подростковая глупость». У детей хорошие взаимоотношения, а ребенок — всеобщий любимец. Мальчик переехал в Петербург с Дальнего Востока. Несмотря на это, случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

    «Ребята перегнули палку», — заявляла «Фонтанке» мама мальчика. Она добавила, что после инцидента имела разговор со школьными педагогами.

    Одного из участников ролика, 15-летнего подростка, подкараулили в парадной дома на Петроградской стороне. Юноша имел беседу с незнакомцами. Сейчас защитить его от антифанатов полицию просят родители.

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    Комментарии 8

    Annonym9102 Фев 2023 в 14:57
    Да да постановочное с Согласия так и поверили ...
    Слышали мы уже как то историю про Нефролога который Сидел а Паспорт его где то в Закромах Отделов Полиций Петроградского района должен был лежать но каким то чудесным тоже наверно Постановачным образом на него в Сбербанке Кредит взяли .
    И что то я не слышал что бы какие то Внутреннние Расследования были по этому поводу и так Далее .
    А По Поводу мальчика думаю дело так было , Администрация школы прогрозила Родителям мальчка отчислением если они не согласятся на ту Версию что удобна Школе это типичный подход В Петроградском Районе .
    А Для тех кто не знает значения слова Буллинг = Моральное Издевательсвто , Унижение Человека , Возвышение равно Укрепление своего положение в Обществе за счет Оскорблений , Унижений и Порой Избеений тех кто Физически или Морально кажется Слабее ...
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