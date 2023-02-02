«Видео постановочное». После ролика с безногим мальчиком в петербургской школе изменят подход к воспитательной работе

Видео с шутками над мальчиком с протезами сняли с его согласия. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 2 февраля.
«Видео постановочное и снято детьми по договорённости. Несмотря на это, ситуация требует серьёзного анализа, изменения подходов к воспитательной работе, работе школьного психолога и социального педагога. На это уже указано руководству школы и администрации Петроградского района», — уточнили в Смольном.
Реакция на видео с безногим мальчиком разнится: от «попытки блогинга» до буллинга и уголовного дела.
Накануне патриотические Telegram-каналы распространили видео из школы в Петроградском районе Петербурга. В ролике подросток спрашивает мальчика на протезах, настоящие ли у него ноги и был ли он ветераном. В постах утверждалось, что ребёнок якобы приехал из ДНР.
Директор школы Елена Поварова ситуацию буллинга опровергла, заявив, что это «попытка блогинга» и «подростковая глупость». У детей хорошие взаимоотношения, а ребенок — всеобщий любимец. Мальчик переехал в Петербург с Дальнего Востока. Несмотря на это, случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.
«Ребята перегнули палку», — заявляла «Фонтанке» мама мальчика. Она добавила, что после инцидента имела разговор со школьными педагогами.
Одного из участников ролика, 15-летнего подростка, подкараулили в парадной дома на Петроградской стороне. Юноша имел беседу с незнакомцами. Сейчас защитить его от антифанатов полицию просят родители.