«Видео постановочное». После ролика с безногим мальчиком в петербургской школе изменят подход к воспитательной работе

Видео с шутками над мальчиком с протезами сняли с его согласия. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 2 февраля.



«Видео постановочное и снято детьми по договорённости. Несмотря на это, ситуация требует серьёзного анализа, изменения подходов к воспитательной работе, работе школьного психолога и социального педагога. На это уже указано руководству школы и администрации Петроградского района», — уточнили в Смольном.

Реакция на видео с безногим мальчиком разнится: от «попытки блогинга» до буллинга и уголовного дела.