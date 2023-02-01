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    «Ребята перегнули палку». Мама безногого мальчика рассказала, что думает о жестоком видео

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    6 комментариев

    Мама подростка-инвалида, которого на видео высмеяли ученики одной из петербургских школ, поделилась своим видением ситуации. По словам Инны, юноша старается не обращать внимания на обидчиков.

    «Ребята перегнули палку. Они нет-нет да ляпнут что-нибудь. Максоныч (так она называет сына, — Прим. ред.) не из робкого десятка и старается пропускать мимо ушей», — рассказала она вечером 1 февраля в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

    Женщина добавила, что разговаривала сегодня с учителями. Те признали, что случившееся — переход границ.

    «Но они также не готовы, к примеру, показать страшное видео, как на самом деле Макс потерял ножки. Объясняют, что такие страшные кадры могут травмировать молодых людей. Жаль. А как ещё можно рассказать, если не показать правду, как она есть», — отметила Инна.

    Между тем глава СК России поручил возбудить уголовное дело. «В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о видеозаписи, сделанной учениками одной из местных школ. На ней подросток задаёт неоднозначные вопросы безногому мальчику с протезами. По словам директора учреждения, о вражде между ними речи не идёт, а само видео — попытка одного из учащихся заняться блогингом.

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    Комментарии 6

    VKuser102192102 Фев 2023 в 00:05
    Так ведь никто не мешает этим шутникам поехать перегибать палку в колонию для малолетних преступников. Там им объяснят доходчиво, что не смогли объяснить родители. В фильме "Чучело" прекрасно показано, что травля главной героини произошли именно из-за попустительства классной руководительницы, у которой в то время бурлила личная жизнь. Здесь та же история.
    +0−0
    Slava_Rossii202 Фев 2023 в 00:01
    Хотелось бы услышать мнение родителей смеющихся школьников.
    +0−0
    pgrad01 Фев 2023 в 23:29
    А давайте юному блогеру оторвем ручки и будем спрашивать, как он собирается теперь заниматься блоггингом, чем будет держать телефончик?
    +1−1
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