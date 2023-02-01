«Ребята перегнули палку». Мама безногого мальчика рассказала, что думает о жестоком видео

Мама подростка-инвалида, которого на видео высмеяли ученики одной из петербургских школ, поделилась своим видением ситуации. По словам Инны, юноша старается не обращать внимания на обидчиков.

«Ребята перегнули палку. Они нет-нет да ляпнут что-нибудь. Максоныч (так она называет сына, — Прим. ред.) не из робкого десятка и старается пропускать мимо ушей», — рассказала она вечером 1 февраля в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

Женщина добавила, что разговаривала сегодня с учителями. Те признали, что случившееся — переход границ.