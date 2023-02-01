«Ребята перегнули палку». Мама безногого мальчика рассказала, что думает о жестоком видео

Мама подростка-инвалида, которого на видео высмеяли ученики одной из петербургских школ, поделилась своим видением ситуации. По словам Инны, юноша старается не обращать внимания на обидчиков.
«Ребята перегнули палку. Они нет-нет да ляпнут что-нибудь. Максоныч (так она называет сына, — Прим. ред.) не из робкого десятка и старается пропускать мимо ушей», — рассказала она вечером 1 февраля в беседе с корреспондентом «Фонтанки».
Женщина добавила, что разговаривала сегодня с учителями. Те признали, что случившееся — переход границ.
«Но они также не готовы, к примеру, показать страшное видео, как на самом деле Макс потерял ножки. Объясняют, что такие страшные кадры могут травмировать молодых людей. Жаль. А как ещё можно рассказать, если не показать правду, как она есть», — отметила Инна.
Между тем глава СК России поручил возбудить уголовное дело. «В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о видеозаписи, сделанной учениками одной из местных школ. На ней подросток задаёт неоднозначные вопросы безногому мальчику с протезами. По словам директора учреждения, о вражде между ними речи не идёт, а само видео — попытка одного из учащихся заняться блогингом.