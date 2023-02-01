Шутки над безногим мальчиком в петербургской школе дошли до прокуратуры. Парень не с Донбасса, его знает даже Тони Хоук

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться





Прокуратура Петроградского района Петербурга обратила внимание на видеозапись, сделанную учениками одной из местных школ. На ней подросток задаёт неоднозначные вопросы безногому мальчику с протезами. По телеграм-каналам и СМИ понеслось: ребенок из ДНР. Однако это не так.



«Можно у вас ноги на секунду? Они у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном?» — спрашивает подросток инвалида. Тот, судя по виду, неохотно готов отвечать.

В прокуратуре района заявили, что «в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков».

Видеозапись сделана около недели назад в одном из центров образования. О вражде между подростками речи не идет — так «Фонтанке» рассказала директор учреждения Елена Поварова.

«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео — попытка заняться блогингом. Они снимали такой маленький фильм, пробовали себя. Они не издеваются над ним. Ребята в нормальных отношениях, то есть совершенно не в конфликтных», — объяснила собеседница.



По её словам, главный герой видеозаписи — школьный любимчик. Мальчик, несмотря на отсутствие ног, умело катается на доске и в 2019 году даже был отмечен одним из лучших американских скейтбордистов Тони Хоуком.

«Это очаровательный ребенок, которого все любят. Это действительно очень сильный морально человек. То, что сейчас происходит, — просто ужас. Тут не та история. Обернули совсем по-другому. Если бы его кто-то обижал, за него бы весь класс заступился», — продолжила Поварова.

В ЦО, по её словам, многие знают, что такое проблемы со здоровьем. Непохожесть здесь не повод для буллинга.



«Детки, которые, как говорят, издевались над ним, — это тоже детки с особенностями здоровья. Они знают, что такое сложности. Ничего такого, что можно назвать издевательством, нет. У нас учатся ребята, например, с проблемами неврологическими, у кого-то — с позвоночником. При этом интеллект у всех сохранён», — объяснила директор.

Произошедшее она называет не злостью, но «подростковой глупостью». Ребята на видео, по её словам, всегда вежливые и готовы помочь другим.



Ранее в среду в Telegram-каналах распространилась информация о том, что мальчик без ног — приезжий из ДНР. В школе опровергли эти сведения: юноша родился в Амурской области, а затем перебрался в город на Неве.

