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    Антифанаты подкараулили в парадной подростка, пошутившего над безногим мальчиком в Петербурге

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    6 комментариев

    С обратной стороной известности столкнулся петербургский школьник, отметившийся неоднозначными шутками над мальчиком с протезами. Родители просят полицию защитить его от хейтеров.

    Обратиться в полицию отцу 15-летнего подростка пришлось после того, как сына подкараулили в парадной пятиэтажки на Петроградской стороне, сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах 2 февраля. Накануне школьник имел пренеприятную беседу, как говорит, с незнакомцами.

    Речь шла о видео, которое заинтересовало прокуратуру, разлетелось по соцсетям и дошло до Следственного комитета. Юмор, похоже, не оценили. По словам отца, подростку угрожали физической расправой.

    На кадрах, после которых глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, у мальчика с протезами спрашивают: «Можно у вас ноги на секунду? Они у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном?» Директор учебного заведения заверила «Фонтанку», что главный герой видео, знакомый Тони Хоуку, — школьный любимчик, за которого при необходимости заступился бы весь класс. По её словам, запись — попытка подростков заняться блогингом.

    Мать мальчика отметила, что ребята перегнули палку. Сам он старается пропускать подобное мимо ушей.

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    Комментарии 6

    Annonym9102 Фев 2023 в 14:27
    На Петроградской стороне говорите а как же Система "Безопасный Город" с домофонами от "Дом.Ру" Коими без согласия Жителей весь район Усеяли а как же Камеры или просто Сотрудникам лень работать ? не пойму ...
    А если Серьезно то быдла и не важно 15 лет 25 Лет или там 58 - 65 Лет в Районе хватает и живут они по Понятиям из 90ых потому что ни Власть ни та Честная , Принципиальная , Иннтелегентная часть народа не пытается им объяснить что 90ые уже кончились так что либо научитесь отвечать на Слова словами либо идите те посидите в Местах не столь отдаленных .
    Реально такое Чуство с второй половины 2022 Года накатывает что пора Уже в Петроградском Районе незавимые ( То есть не те что при Поддержке Администраций Района ) Народные дружины организовывать для Борьбы со Всякими Шкуроходами и Развозрастными Быдланами ибо даже тот бизнес где порой они Обитают ничего с ними не Делает и смотрит сквозь пальцы пример "РосАл" Мира 1 ...
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