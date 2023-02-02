Антифанаты подкараулили в парадной подростка, пошутившего над безногим мальчиком в Петербурге

С обратной стороной известности столкнулся петербургский школьник, отметившийся неоднозначными шутками над мальчиком с протезами. Родители просят полицию защитить его от хейтеров.



Обратиться в полицию отцу 15-летнего подростка пришлось после того, как сына подкараулили в парадной пятиэтажки на Петроградской стороне, сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах 2 февраля. Накануне школьник имел пренеприятную беседу, как говорит, с незнакомцами.



Речь шла о видео, которое заинтересовало прокуратуру, разлетелось по соцсетям и дошло до Следственного комитета. Юмор, похоже, не оценили. По словам отца, подростку угрожали физической расправой.

