Мама безногого мальчика рассказала, как он чувствует себя после насмешек школьников

Мама подростка-инвалида, над которым решили посмеяться ученики одной из петербургских школ, рассказала, как он себя чувствует. Мальчик, по словам Инны, не держит обиды, а обидчики признали свою вину.



«Макс не держит обиды. Ему было неприятно, но он обиды не держит. Ребята перед ним извинились. То, что произошло, обсуждали с родителями мальчиков. У нас была большая встреча, в школе в том числе», — поделилась она 2 февраля в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Инна добавила, что с ней уже успели связаться сотрудники СК и прокуратуры. Ранее сообщалось, что в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Внимание на видеозапись практиковавшихся в блогинге школьников обратила и прокуратура Петроградского района.