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    Мама безногого мальчика рассказала, как он чувствует себя после насмешек школьников

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    Мама подростка-инвалида, над которым решили посмеяться ученики одной из петербургских школ, рассказала, как он себя чувствует. Мальчик, по словам Инны, не держит обиды, а обидчики признали свою вину.

    «Макс не держит обиды. Ему было неприятно, но он обиды не держит. Ребята перед ним извинились. То, что произошло, обсуждали с родителями мальчиков. У нас была большая встреча, в школе в том числе», — поделилась она 2 февраля в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

    Инна добавила, что с ней уже успели связаться сотрудники СК и прокуратуры. Ранее сообщалось, что в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Внимание на видеозапись практиковавшихся в блогинге школьников обратила и прокуратура Петроградского района.

    «Фонтанка» писала, что думает о случае городской комитет по образованию. Там заявили, что видео постановочное и снято детьми по договорённости. Несмотря на это, ситуация требует серьёзного анализа и изменения подходов к воспитательной работе.

    Напомним, накануне патриотические Telegram-каналы распространили ролик из школы в Петроградском районе Петербурга. В нём подросток спрашивает мальчика на протезах, настоящие ли у него ноги и был ли он ветераном. В постах утверждалось, что ребёнок якобы приехал из ДНР. На самом деле он с Дальнего Востока.

    Директор школы Елена Поварова ситуацию буллинга опровергла, назвав произошедшее «подростковой глупостью». У детей, по её словам, хорошие взаимоотношения, а ребенок — всеобщий любимец.

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    Ребенок-инвалидБуллинг в школе
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