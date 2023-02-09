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    Подумать о своей любви к «пьяной» езде водителю из Петербурга предстоит в колонии-поселении

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    В Петербурге вынесли приговор автомобилисту, которого от вождения в пьяном виде не удержало даже лишение прав. Теперь вслед за правами он лишится и свободы.

    Как установил суд, вечером 13 ноября 2022 года подсудимый, не имея водительских прав, сел за руль Volvo S80 и у дома 2А на площади Конституции был остановлен инспекторами ДПС. Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения, отстранили его от управления и предложили пройти медосвидетельствование, но тот отказался. При проверке выяснилось, что ранее автомобилист уже был осужден за аналогичное преступление, но урок из этого не извлек.

    В итоге автомобилиста признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за «пьяную» езду по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и вождение без прав (по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ). Суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам и 5 дням лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 5 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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