Сбербанк в 2022 году выдал петербуржцам кредитов на 740 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году

Сбербанк в 2022 году увеличил выдачу кредитов физлицам в Петербурге на 16%, до 740 млрд рублей. О таких результатах работы в Северо-Западном регионе на пресс-конференции 8 февраля рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
«Ипотека — основной продукт, которым пользовались физические лица, и динамика его достаточно хороша. 16% роста мы показали в целом по Северо-Западу, а по Санкт-Петербургу — 18%», — сообщил он.
Всего в Петербурге за прошлый год банк выдал жилищных займов на 190,7 млрд рублей. Это 60% от всего ипотечного портфеля кредитной организации по Северо-Западу. При этом объем выдачи кредитов по программе льготной ипотеки в городе увеличился на 17% и составил 55 млрд рублей, по программе семейной ипотеки — на 87%, до 37 млрд рублей.
По новой программе льготной ипотеки для айтишников банк выдал в Северо-Западе 300 кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей. 75% таких займов приходятся на Петербург.
Общий объем выдачи кредитов корпоративным клиентам банка остался на уровне 2021 года. Речь идет о 944 млрд рублей по Северо-Западу и 367 млрд — по Петербургу. Кредитование малого бизнеса в СЗФО за год выросло на 12%, до 118 млрд рублей. Из них 75 млрд приходятся на заемщиков из Петербурга и Ленобласти.
Кроме того, как рассказал Песенников, изменилась структура валютных переводов. Сейчас основная их доля совершается в валютах «дружественных стран», в том числе в юанях. По словам топ-менеджера, доллар и евро все еще пользуются спросом, но объем вкладов в этих валютах падает. Среди вкладов физлиц их доля уже составляет менее 10%, среди юрлиц — меньше 16%.