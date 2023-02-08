Сбербанк в 2022 году выдал петербуржцам кредитов на 740 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году

Сбербанк в 2022 году увеличил выдачу кредитов физлицам в Петербурге на 16%, до 740 млрд рублей. О таких результатах работы в Северо-Западном регионе на пресс-конференции 8 февраля рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.



«Ипотека — основной продукт, которым пользовались физические лица, и динамика его достаточно хороша. 16% роста мы показали в целом по Северо-Западу, а по Санкт-Петербургу — 18%», — сообщил он.

Всего в Петербурге за прошлый год банк выдал жилищных займов на 190,7 млрд рублей. Это 60% от всего ипотечного портфеля кредитной организации по Северо-Западу. При этом объем выдачи кредитов по программе льготной ипотеки в городе увеличился на 17% и составил 55 млрд рублей, по программе семейной ипотеки — на 87%, до 37 млрд рублей.