В Петербурге раскрыли убийство из 90-х. Могилу копали школьницы, до встречи с полицией дожила только одна

Сотрудники полиции Красносельского района пришли к петербурженке по делу об убийстве, совершённом в начале 90-х. По версии следствия, вместе с подругой-школьницей она помогала закапывать девушку в парке имени Ленина.



Накануне процессуально задержана 47-летняя жительница Невского района города, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. По предварительным данным, официально безработная, а судя по соцсетям — интересующаяся эзотерикой мать. Её считают соучастницей преступления, жертвой которого стала 22-летняя девушка, пропавшая без вести осенью 1991 года.