В Петербурге раскрыли убийство из 90-х. Могилу копали школьницы, до встречи с полицией дожила только одна

Сотрудники полиции Красносельского района пришли к петербурженке по делу об убийстве, совершённом в начале 90-х. По версии следствия, вместе с подругой-школьницей она помогала закапывать девушку в парке имени Ленина.
Накануне процессуально задержана 47-летняя жительница Невского района города, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. По предварительным данным, официально безработная, а судя по соцсетям — интересующаяся эзотерикой мать. Её считают соучастницей преступления, жертвой которого стала 22-летняя девушка, пропавшая без вести осенью 1991 года.
В 95-м прокуратура возбудила дело по статье 103 УК РСФСР — «Умышленное убийство». В начале февраля этого года производство возобновили.
По версии следствия, девушку убили буквально в десяти минутах от её дома на Петергофском шоссе — в квартире на проспекте Кузнецова. Всё произошло в сентябре 1991-го, возможно, ещё в Ленинграде. Предполагается, что 16-летний хозяин квартиры с двумя сверстниками расправился с девушкой, вместе с двумя подругами вынесли её тело в парк — теперь это Южно-Приморский — и закопали. Девочкам на тот момент также было по 16 лет, а та, что задержана, училась в 10-м классе.
Она единственная фигурантка дела. Четверо товарищей умерли, последний — 12 лет назад.
По предварительным данным, проблем с уголовным законодательством у петербурженки за все эти годы не было.