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    Лысый санитар Мариинки стал фигурантом уголовного дела после публикации «Фонтанки»

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    Уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней степени тяжести» возбуждено после публикации «Фонтанки» о боях без правил в изоляторе Мариинской больницы. По подозрению в совершении преступления задержан лысый санитар, который избивал петербургского предпринимателя Леонида Б.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, работника больницы, который, по заявлению администрации Мариинки, был сразу же уволен после инцидента, отпустили под подписку о невыезде.

    Неделей ранее мы рассказывали об избиении жителя Петербурга в изоляторе Мариинки. Из больницы после такого обращения Леонид Б. вышел со сломанной челюстью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник учреждения наносит точные удары в лицо Леониду. Для «усмирения» он в том числе использует перчатки для MMA.

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    ПетербургБольницаСанитарКонфликт с пациентом
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