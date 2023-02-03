Санитар Мариинки против предпринимателя. Полная версия

«Фонтанка» публикует видеозаписи избиения предпринимателя в изоляторе Мариинки, а также того, что ему предшествовало. Выводы делайте сами.

Материал «Фонтанки» о насилии в изоляторе Мариинской больницы, которое приключилось в начале января, вызвал большую дискуссию среди читателей. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает санитаров, прямо заявляя, что пьяные понимают только язык силы, и тех, кто уверен — пациентов нельзя бить ни при каких обстоятельствах. Были и такие, кто предполагал, что «Фонтанка» вынесла за скобки вероятное «выступление» в изоляторе предпринимателя Леонида Б. , за что его могли «успокоить» кулаками. Поэтому редакция приняла решение опубликовать полное видео. Эти кадры — всё, чем мы располагаем. Кто на них насильник, а кто жертва — решать вам. Для вашего удобства к ролику прилагаются таймкоды.



«Фонтанка.ру»

00:00–00:56 Леонид Б. находится у двери изолятора и разговаривает с другими людьми в помещении. Он надежно стоит на ногах, хоть и покачивается, засовывает бумажник и телефон в карманы белой куртки.

00:56–01:53 Дверь в изолятор открывается, появляется тот самый санитар, которого то ли случайно, то ли намеренно Леонид трогает за голову ладонью. Возможно, сотрудник больницы попросил не трогать его, так как предприниматель после недолгой беседы пытается выйти в коридор без помощи рук. Он указывает на глаза — напомним, в больницу он приехал после того, как в лицо ему распылили перцовый баллончик.



Когда дверь открывается нараспашку, в коридор выходят три человека. Леонид встает в дверном проеме и о чем-то говорит с санитаром. Тот показывает пальцем, возможно, требуя от Леонида, чтобы тот вернулся в помещение изолятора.



01:53–02:22 Санитар одним ударом в лицо нокаутирует Леонида, в сторону отлетает мобильный телефон. После сотрудник Мариинки закрывает дверь. По словам потерпевшего, в коридоре санитар обыскал его и забрал личные вещи. Затем дверь снова открывается, работник затаскивает пациента за ноги, волоча его по полу, как труп, и выходит.

02:22–04:10 Леонид Б. пытается подняться с колен, но у него ничего не получается. Кровь изо рта капает на пол. Находящиеся в изоляторе проявляют к этому абсолютное равнодушие, и лишь один из пациентов через некоторое время подходит и помогает Леониду встать на колени. Предприниматель берет какую-то салфетку с пола и прикладывает ее к лицу в попытке остановить кровотечение.



04:10–04:37 Дверь в изолятор снова открывается. Лысый санитар, который теперь уже в специальных перчатках для MMA, наносит еще один удар в лицо Леониду Б. Тому мужчине, который помогал ему, достается лоу-кик от другого сотрудника.

04:37–05:33 Тот же момент, но с другого ракурса. На кадрах видно, что Леонид Б. до того, как открылась дверь, спокойно стоял у окна. В дверь изолятора стучался другой пациент. Видно также, что ни Леонид, ни тот, по кому пришелся удар ногой, не проявляли агрессии и не поднимали руки на сотрудников Мариинки.

