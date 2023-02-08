Край циклона затягивает Петербург в оттепель. Осадки пока в виде снега, а потом будет морось

В среду, 8 февраля, температура воздуха в Петербурге перейдёт нулевую черту вверх. Оттепель продержится как минимум до пятницы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём местами ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха с ночных 1–3 градусов мороза повысится до 0 — плюс 2. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах местами гололедица.
«Сегодня по периферии циклонического вихря на территорию Северной столицы продолжится поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Погода ожидается облачной, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Завтра СЗ УГМС обещает 0 — плюс 2 градуса, мокрый снег и морось при порывистом ветре.