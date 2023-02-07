Госдума приняла поправки о резервировании времени пересечения границы для грузовиков

Поправки, которые вводят, — о резервировании места и времени пересечения государственной границы для грузовиков, — одобрены Госдумой РФ. Законопроект, в который они были включены, 7 февраля прошел второе чтение.



Согласно документу, для грузовиков нужно будет заранее бронировать дату и время пересечения границы на определенном пункте пропуска. Перечень автомобильных пунктов пропуска, на которых будут действовать новые правила, установит правительство РФ. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября 2023 года. До 1 марта 2024 года правительству дается право подготовить нормативные акты, добавляет «Интерфакс» со слов автора поправок — председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.