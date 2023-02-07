    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    776мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.6eur76.03

    Госдума приняла поправки о резервировании времени пересечения границы для грузовиков

    1508
    2 комментария

    Поправки, которые вводят, — о резервировании места и времени пересечения государственной границы для грузовиков, — одобрены Госдумой РФ. Законопроект, в который они были включены, 7 февраля прошел второе чтение.

    Согласно документу, для грузовиков нужно будет заранее бронировать дату и время пересечения границы на определенном пункте пропуска. Перечень автомобильных пунктов пропуска, на которых будут действовать новые правила, установит правительство РФ. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября 2023 года. До 1 марта 2024 года правительству дается право подготовить нормативные акты, добавляет «Интерфакс» со слов автора поправок — председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

    О поправках стало известно 23 января. Их включили в законопроект №183815–8, который прошел первое чтение в сентябре 2022 года. Как пояснил Москвичев, нововведение коснется только коммерческих грузовых перевозок. Он рассчитывает, что эта мера позволит уменьшить очереди на границе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаЗаконопроектыПоправкиПересечение границы
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close