Минтранс: перечень погранпунктов, где нужно будет резервировать время, определят по ситуации

Законопроект о резервировании времени прохождения погранпунктов призван систематизировать движение фур на границе и будет распространяться только на грузовики, а погранпункты, на которых внедрят эту систему, планируется определять по ситуации. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«Главной целью законопроекта является упорядочивание движения грузового автотранспорта, следующего через пункт пропуска, снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска. Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Минтрансе отмечают, что резервирование будет осуществляться с помощью ГИС ЭПД — государственной информационной системы, которая обеспечивает обмен сведениями из электронных перевозочных документов — и бесплатно. Законопроект также предусматривает создание зон ожидания — специальных площадок, где водители смогут припарковаться и дождаться зарезервированного времени.
Накануне стало известно, что председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», устанавливающие новые правила пересечения границы на автомобиле. Согласно законопроекту, нужно будет заранее бронировать дату и время проезда пункта пропуска. Исходя из сообщений СМИ, у которых в распоряжении оказался документ, в нем не указано напрямую, что речь идет исключительно о грузовиках. Автор поправок во вторник пояснил «Фонтанке», что новый порядок касается только коммерческих грузовых перевозок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о готовящихся поправках заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения ограничений на выезд из страны.
Днем 24 января поправки пропали из думской электронной базы данных. Источник в комитете Госдумы по транспорту сообщил ТАСС, что это связано с необходимостью юридико-технической корректировки законопроекта.