Минтранс: перечень погранпунктов, где нужно будет резервировать время, определят по ситуации

Законопроект о резервировании времени прохождения погранпунктов призван систематизировать движение фур на границе и будет распространяться только на грузовики, а погранпункты, на которых внедрят эту систему, планируется определять по ситуации. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.



«Главной целью законопроекта является упорядочивание движения грузового автотранспорта, следующего через пункт пропуска, снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска. Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.