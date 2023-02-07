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    «По звуку казалось, что остановку снесли». Уборочная машина устроила серьёзное ДТП на Московском

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    Один человек пострадал в результате ДТП в центре Петербурга, около станции метро «Технологический институт». Подробности стали известны «Фонтанке» 7 февраля.

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    По предварительным данным, вчера в 23:13 на Московском проспекте, 29, у пересечения с 3-ей Красноармейской улицей, 55-летний водитель спецтехники не уступил дорогу и совершил столкновение с легковым автомобилем «Форд». 23-летний пассажир «Форда» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 29-летний водитель не пострадал.

    Эту аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Удар знатный, по звуку казалось, что остановку снесли», — рассказывает очевидец. Точные обстоятельства выясняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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