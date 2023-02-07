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    После землетрясения заключённые устроили бунт в сирийской тюрьме. Могли сбежать боевики ИГ*

    1980
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    Как минимум 20 заключенных, которые могут иметь отношение к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ), сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после землетрясения. Об этом сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    По данным источника агентства, в районе города Раджу рядом с турецкой границей в тюрьме содержатся около 2 тысяч человек, из которых 1,3 тысячи считаются, предположительно, боевиками ИГ*. Во время землетрясения здание тюрьмы получило повреждения. Заключённые подняли бунт и захватили часть тюрьмы. Около 20 человек сбежали, среди них могли быть и боевики.

    * запрещена в России.

    В ночь на 6 февраля в Турции, недалеко от границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Затем толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части страны в 13:24 мск, потом еще несколько десятков толчков, в том числе минувшей ночью. Число жертв в Турции и Сирии к 7 февраля достигло 4,5 тысячи человек, пострадавших почти 20 тысяч.

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