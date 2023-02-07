После землетрясения заключённые устроили бунт в сирийской тюрьме. Могли сбежать боевики ИГ*

Как минимум 20 заключенных, которые могут иметь отношение к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ), сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после землетрясения. Об этом сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



По данным источника агентства, в районе города Раджу рядом с турецкой границей в тюрьме содержатся около 2 тысяч человек, из которых 1,3 тысячи считаются, предположительно, боевиками ИГ*. Во время землетрясения здание тюрьмы получило повреждения. Заключённые подняли бунт и захватили часть тюрьмы. Около 20 человек сбежали, среди них могли быть и боевики.

