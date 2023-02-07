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    Тёплый атмосферный фронт скользнёт вдоль северных границ. В Петербурге небольшой минус, но скоро всё изменится

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге небольшой минус, и может выглянуть солнце. А уже завтра ожидается новая оттепель.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля в городе будет без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -5...-7 градусов, днём составит -1...-3 градуса.

    «Сегодня на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние тёплый атмосферный фронт, который скользнёт вдоль северных границ региона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, преимущественно в северо-западных районах, пройдёт небольшой снег, гололедица. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    8 февраля днём СЗ УГМС обещает 0...+2 градуса и небольшой мокрый снег. В четверг, 9 февраля, тоже до +2, мокрый снег и морось.

    Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru

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