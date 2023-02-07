Тёплый атмосферный фронт скользнёт вдоль северных границ. В Петербурге небольшой минус, но скоро всё изменится

В Петербурге небольшой минус, и может выглянуть солнце. А уже завтра ожидается новая оттепель.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля в городе будет без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -5...-7 градусов, днём составит -1...-3 градуса.
«Сегодня на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние тёплый атмосферный фронт, который скользнёт вдоль северных границ региона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, преимущественно в северо-западных районах, пройдёт небольшой снег, гололедица. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
8 февраля днём СЗ УГМС обещает 0...+2 градуса и небольшой мокрый снег. В четверг, 9 февраля, тоже до +2, мокрый снег и морось.