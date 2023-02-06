Петербуржец обвинил инспектора в обмане, но все равно лишился прав

Мировой судья судебного участка №112 привлекла к административной ответственности Олега Фотиева за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина считает, что его подставили. Подробности 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Дело было глубокой апрельской ночью в Сестрорецке. Из протокола следует, что пьяный Фотиев вел машину на Приморском шоссе. Он это отрицает. Вот что он рассказал судье.
По словам мужчины, той ночью он действительно был пьян, но в машине просто спал. Так вышло, что на деловой встрече он выпил. Такси не вызвал, потому что с ним был трезвый товарищ, который повез его домой в Белоостров. Назвать суду имя Фотиев отказался, объясняя это тем, что все равно по пути с приятелем поссорился. На Приморском шоссе тот остановил машину и вышел.
Сначала, рассказал Фотиев, он сидел на пассажирском сиденье, а потом перелез на водительское, да там и задремал. Позже в окошко постучался инспектор ДПС и предложил дунуть в трубочку. Мужчина дунул, после чего полицейский сказал ему, что он неправильно припарковался и нарушил ПДД, надо бы переставить машину. Фотиев предложил это сделать инспектору, тот отказался. Тогда Фотиев сам начал отъезжать с места стоянки, и вдруг у полицейской машины зажглась «люстра» и включились спецсигналы. В громкоговоритель инспектор потребовал остановиться. Фотиев констатировал, что полицейский его перехитрил.
У Фотиева было установлено наличие 0,866 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Инспектор рассказал, что увидел при патрулировании Сестрорецка автомобиль с заведенным двигателем, подошел и увидел внутри спящего Фотиева. После пробуждения он якобы решил поехать. Через 500 метров его остановили.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.