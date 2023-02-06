Петербуржец обвинил инспектора в обмане, но все равно лишился прав

Мировой судья судебного участка №112 привлекла к административной ответственности Олега Фотиева за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина считает, что его подставили. Подробности 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Дело было глубокой апрельской ночью в Сестрорецке. Из протокола следует, что пьяный Фотиев вел машину на Приморском шоссе. Он это отрицает. Вот что он рассказал судье.

По словам мужчины, той ночью он действительно был пьян, но в машине просто спал. Так вышло, что на деловой встрече он выпил. Такси не вызвал, потому что с ним был трезвый товарищ, который повез его домой в Белоостров. Назвать суду имя Фотиев отказался, объясняя это тем, что все равно по пути с приятелем поссорился. На Приморском шоссе тот остановил машину и вышел.