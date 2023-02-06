Не подтверждаем и не опровергаем. В Кремле отреагировали на слова Беннета об «обещании» Путина не устранять Зеленского

Кремль не раскрывает детали переговоров, которые проходят на высшем уровне, поэтому решил не подтверждать и не опровергать слова экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пообещал ему не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 6 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин и Беннет вели долгий активный диалог и обсуждали не только двусторонние отношения, но и проведение спецоперации на Украине.