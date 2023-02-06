Не подтверждаем и не опровергаем. В Кремле отреагировали на слова Беннета об «обещании» Путина не устранять Зеленского

Кремль не раскрывает детали переговоров, которые проходят на высшем уровне, поэтому решил не подтверждать и не опровергать слова экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пообещал ему не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 6 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин и Беннет вели долгий активный диалог и обсуждали не только двусторонние отношения, но и проведение спецоперации на Украине.
«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду делать ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил представитель Кремля журналистам (цитата по ТАСС).
Владимир Путин якобы пообещал не устранять Зеленского: что известно?
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в начале февраля в интервью телеканалу Channel 12 рассказал об обещании «не убивать» украинского президента Владимира Зеленского, которое якобы ему дал российский лидер Владимир Путин.
По словам политика, он знал, что Зеленский находился в бункере и «под угрозой», поэтому во время переговоров якобы спросил Путина: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Путин, по словам Беннета, сообщил, что не будет этого делать. Затем израильтянин еще несколько раз переспросил и попросить дать ему слово.
Как рассказал Беннет, после этого он позвонил Зеленскому и передал ему подробности разговора. Через несколько часов Зеленский, добавил бывший премьер, пошел в свой кабинет и сделал там селфи, заявив: «Я не боюсь».