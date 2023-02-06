Пешеходная доля. «Газпром» и Смольный займутся провалами тротуарной плитки в центре Петербурга

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





После сотен коммунальных ремонтов гранитным плитам на туристических улицах Петербурга требуется восстановление. «Фонтанка» узнала, что «Газпром» согласился помочь городу. Понятен масштаб работ, цена вопроса, а фотоохоте помогла погода.

До конца апреля Смольный разработает программу ремонта тротуарной плитки в историческом центре Петербурга. Речь идет о пространствах, вымощенных гранитом с 2008 по 2021 год. Финансировал благоустройство «Газпром». По информации «Фонтанки», 14 декабря об этом принципиально договорились Алексей Миллер и Александр Беглов на заседании совета по реализации соглашения о сотрудничестве между городом и монополией.

Это соглашение впервые подписано еще при Валентине Матвиенко, средства идут на благоустройство центра города. В том числе на мощение тротуаров плиткой. С тех пор «Газпром» выделял на программу около 1 млрд рублей в год.



По данным нашего издания, площадь необходимого ремонта для плитки, уложенной с 2009 по 2021 год, составляет под 18 тысяч квадратных метров, в адресной программе более 80 участков. Так, к примеру, один из самых важных — на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта (4 тысячи квадратов). Внимания требуют еще 60 тысяч квадратных метров, в судьбе которых «Газпром» не участвовал. Львиная доля у Невского и Дворцовой, а также это участки стрелки Васильевского острова, Итальянской, площади Ломоносова, улицы Зодчего Росси. То есть два десятка улиц в самых туристических местах. Примерная стоимость восстановления 1 квадратного метра — минимум 6 тысяч рублей.



47news прошелся по топовым направлениям. Погода помогла посмотреть под ноги. Журналист сфотографировал провалы, щели, неровности, проседания, сколы, трещины в граните.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Заметим, гарантийный срок на работы по укладке — 5 лет, но под улицами залегают тысячи километров коммуникаций — электрокабели, трубы, линии связи. Эта инфраструктура требует бесконечного ремонта (как планового, так и аварийного). Чем, собственно, и занимаются коммунальные службы. Но как только гранит вскрыт — гарантия прекращается. И в большинстве случаев закапывают траншеи небольшие подрядчики с недостаточным опытом и компетенциями.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Подробнее об уровне этой проблемы вы можете прочитать в материале 47news «Щели, сколы и гранит».

