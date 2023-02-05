«Пьяные» истории с дорог. ДПС остановила «Форд» на Байконурской и увидела пример мужской дружбы

После тяжёлой смены и бурной ночи официант попался дорожной полиции за рулём автомобиля в Приморском районе Петербурга. Его пассажир сделал всё, чтобы разделить участь награждённого протоколом приятеля.



«Форд» инспекторы ДПС остановили на Байконурской улице, 13, немногим позже половины пятого часа ночи 5 февраля. 21-летний водитель ориентировался в пространстве только условно, пишет «Дорожный инспектор».

