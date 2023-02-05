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    «Пьяные» истории с дорог. ДПС остановила «Форд» на Байконурской и увидела пример мужской дружбы

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    После тяжёлой смены и бурной ночи официант попался дорожной полиции за рулём автомобиля в Приморском районе Петербурга. Его пассажир сделал всё, чтобы разделить участь награждённого протоколом приятеля.

    «Форд» инспекторы ДПС остановили на Байконурской улице, 13, немногим позже половины пятого часа ночи 5 февраля. 21-летний водитель ориентировался в пространстве только условно, пишет «Дорожный инспектор».

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    Молодой человек из Волгограда оказался официантом сети ресторанов, один из которых как раз расположен в нескольких минутах езды от места встречи с сотрудниками дорожной полиции. По данным паблика, от работы он отдыхал в компании знакомого и алкоголя, а после, не вняв увещеваниям, что лучше на такси, сел за руль. От медосвидетельствования отказался и получил протокол 12.26 КоАП с перспективой штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком до двух лет.

    Пассажир всеми силами решил не отставать. Отметил «личного человека, которого нельзя снимать», прошёлся по внешнему виду понятого, самим сотрудникам, завершил выступление яркой точкой «убью!» и уехал в отдел полиции за протоколом о мелком хулиганстве.

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