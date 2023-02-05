В Петербурге нашли и отпустили уклониста. Он бежал от чужого призыва

Сбежавшего от воинского призыва нашли в Петербурге сотрудники дорожной полиции. Его ждёт арест, но не в России, а на родине.



19-летний гражданин Армении не разминулся с нарядом ДПС на Кузьминском шоссе в Пушкине накануне днём, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Проблем с миграционным законодательством у него нет, но проверка по базам показала, что его хотят видеть в республике — на плацу или под арестом.



В мае прошлого года молодого человека объявили в международный розыск. Ему вменяют уклонение от воинской службы. Санкции первой части статьи 327 УК республики предусматривают в том числе лишение свободы — до двух лет. Это верхняя планка наказания, можно отделаться и штрафом.

