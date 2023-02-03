Под Волгоградом из окна выпал пятилетний мальчик, пока его мать гуляла до утра

В городе Волжский оставленный без присмотра ребенок выпал из окна, пока его мать весело проводила время. Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы, против матери возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125УК РФ). Подробности 3 февраля сообщает управление МВД по Волгоградской области.



Подозреваемой 41 год. Вместе с сыном она живет в съемной квартире на улице Машиностроителей, в которую переехала пару дней назад.



Утром 2 февраля прохожие увидели лежащего под окнами дома мальчика и вызвали полицию. По предварительной информации, его мать сначала употребляла спиртное дома, а затем отправилась гулять вместе с подругой. Сына она уложила спать. Пока женщины не было дома, ребенок выпал из окна третьего этажа. Когда она вернулась, сына уже госпитализировали с тяжелыми травмами.

