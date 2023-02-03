Экскаватор за 10 млн рублей угнали у петербургской фирмы со стройплощадки в Ленобласти

Многотонный гусеничный экскаватор стал добычей угонщиков в Ленинградской области. Спецтехника пропала со строительной площадки в Лодейнопольском районе.
В половине десятого часа вечера 2 февраля в полицию обратилась 46-летняя петербурженка, коммерческий директор одной из городских фирм. Женщина сообщила, что в период с 5 января по 2 февраля с участка между деревнями Шапша и Печеницы, где ведется строительство и обслуживание ЛЭП, кто-то похитил экскаватор Caterpillar 336, принадлежащий компании. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 февраля.
Стоимость пропавшей техники составляет 9,8 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.