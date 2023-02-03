Петербуржец задержан по подозрению в нездоровой тяге к падчерице. Она молчала об этом с 6 лет

Следственному комитету предстоит оценить отношения, которые связывают жителя Петроградского района Петербурга с девочкой школьного возраста. Она призналась, что внимание отчима было далеко от отцовского.



О том, что девочка-подросток подверглась домогательствам, накануне узнал врач-психиатр, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Доверившись ему, 14-летняя школьница рассказала о непростых отношениях с отчимом и о последнем визите к нему.

В шестиэтажке на Петроградской стороне она побывала 31 января и, как призналась, стала объектом сексуального интереса мужчины, при этом — не впервые. Отчим якобы уделял особое внимание, когда девочке было 6 — 10 лет.