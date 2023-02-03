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    Петербуржец задержан по подозрению в нездоровой тяге к падчерице. Она молчала об этом с 6 лет

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    Следственному комитету предстоит оценить отношения, которые связывают жителя Петроградского района Петербурга с девочкой школьного возраста. Она призналась, что внимание отчима было далеко от отцовского.

    О том, что девочка-подросток подверглась домогательствам, накануне узнал врач-психиатр, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Доверившись ему, 14-летняя школьница рассказала о непростых отношениях с отчимом и о последнем визите к нему.

    В шестиэтажке на Петроградской стороне она побывала 31 января и, как призналась, стала объектом сексуального интереса мужчины, при этом — не впервые. Отчим якобы уделял особое внимание, когда девочке было 6 — 10 лет.

    Оперативники уголовного розыска тем же вечером задержали 33-летнего мужчину. Из квартиры забрали в том числе женское нижнее бельё, пледы, наволочки. Решается вопрос о возбуждении дела.

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