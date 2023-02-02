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    Водителя перевернувшейся на КАД бетономешалки госпитализировали. Последствия ДТП устраняют

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    Последствия ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге продолжают устранять. Предположительно, движение по всем четырём полосам должно возобновиться в течение получаса.

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    «Там сейчас на месте работ перекрыты три полосы, потому что работают два крана. Уже ожидает эвакуатор, который подцепит транспортное средство и увезёт», — рассказали «Фонтанке» вечером 2 февраля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Там же добавили, что большую часть растёкшегося бетона уже убрали. Остатки того, что было под машиной, устранят, когда её увезут.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти между тем рассказали, что водителю транспортного средства 46 лет. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести до приезда сотрудников полиции.

    Ранее «Фонтанка» писала, что бетономешалка перевернулась на КАД перед съездом на Шафировский проспект. Перекрытыми оказались третья и четвёртая полосы.

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