Водителя перевернувшейся на КАД бетономешалки госпитализировали. Последствия ДТП устраняют

Последствия ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге продолжают устранять. Предположительно, движение по всем четырём полосам должно возобновиться в течение получаса.

«Там сейчас на месте работ перекрыты три полосы, потому что работают два крана. Уже ожидает эвакуатор, который подцепит транспортное средство и увезёт», — рассказали «Фонтанке» вечером 2 февраля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там же добавили, что большую часть растёкшегося бетона уже убрали. Остатки того, что было под машиной, устранят, когда её увезут.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти между тем рассказали, что водителю транспортного средства 46 лет. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести до приезда сотрудников полиции.

Ранее «Фонтанка» писала, что бетономешалка перевернулась на КАД перед съездом на Шафировский проспект. Перекрытыми оказались третья и четвёртая полосы.