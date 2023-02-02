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    Ночной поезд сбил мужчину, гулявшего по путям между Мшинской и Строганово

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    Грузовой поезд насмерть сбил пешехода на перегоне между Лужским и Гатчинским районами Ленинградской области. Об этом 2 февраля сообщили в Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

    Несчастный случай произошёл ночью на 89-м километре первого пикета между станциями Мшинская — Строганово. Мужчина оказался под колёсами поезда сообщением Луга — Гатчина — Варшавская.

    «Машинист заметил человека, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако по причине малого расстояния до пострадавшего наезда избежать не удалось», — рассказали в управлении.

    Личность погибшего и все обстоятельства случившегося выясняют транспортные полицейские.

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