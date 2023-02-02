Ночной поезд сбил мужчину, гулявшего по путям между Мшинской и Строганово

Грузовой поезд насмерть сбил пешехода на перегоне между Лужским и Гатчинским районами Ленинградской области. Об этом 2 февраля сообщили в Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.



Несчастный случай произошёл ночью на 89-м километре первого пикета между станциями Мшинская — Строганово. Мужчина оказался под колёсами поезда сообщением Луга — Гатчина — Варшавская.

«Машинист заметил человека, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако по причине малого расстояния до пострадавшего наезда избежать не удалось», — рассказали в управлении.