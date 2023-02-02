Забить и съесть. Директор зоопарка в Мексике непрофессионально обращался с животными

Бывшего директора зоопарка на юге Мексики обвиняют в убийстве четырех карликовых коз учреждения. Их мясом угощали гостей на рождественской вечеринке. Об этом сообщает 1 февраля APNews со ссылкой на местные власти.





Проведенное расследование показало, что некоторые животные из коллекции зоопарка были проданы или съедены по приказу экс-директора Хосе Рубена Навы. В департаменте по охране окружающей среды заявили, что зебру обменяли на инструменты для нужд зоопарка, а оленей и ватуси продали неизвестным.

Также власти утверждают, что Нава приказал забить четырех карликовых козлов-самцов и приготовить их по случаю рождественской вечеринки. «Это поставило под угрозу здоровье людей, которые их съели, потому что эти животные не подходили для употребления в пищу человеком», — заявили в департаменте.