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    Забить и съесть. Директор зоопарка в Мексике непрофессионально обращался с животными

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    Бывшего директора зоопарка на юге Мексики обвиняют в убийстве четырех карликовых коз учреждения. Их мясом угощали гостей на рождественской вечеринке. Об этом сообщает 1 февраля APNews со ссылкой на местные власти.


    Проведенное расследование показало, что некоторые животные из коллекции зоопарка были проданы или съедены по приказу экс-директора Хосе Рубена Навы. В департаменте по охране окружающей среды заявили, что зебру обменяли на инструменты для нужд зоопарка, а оленей и ватуси продали неизвестным.

    Также власти утверждают, что Нава приказал забить четырех карликовых козлов-самцов и приготовить их по случаю рождественской вечеринки. «Это поставило под угрозу здоровье людей, которые их съели, потому что эти животные не подходили для употребления в пищу человеком», — заявили в департаменте.

    Издание отмечает, что в Мексике давно существует проблема с покупкой экзотических животных. «Известно, что в течение многих лет торговцы наркотиками в Мексике строят частные зверинцы со львами, тиграми и другими дикими животными», — говорится в публикации.

    Недавно в городе Агуаскальентес сбежавший лев напал на женщину во внутреннем дворике ее дома. Предполагают, что он сбежал от соседей. Пострадавшую госпитализировали с травмами ног, черепа и легкого. Зверя поймали и отправили в местный зоопарк.

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    МексикаЖивотныеЗоопарк
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