Бабуля, Фаня и Вася, спасённые от перекупщиков, осваиваются в Москве

Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





В Московском зоопарке нашли дом три гималайских медведя: 14-летняя Бабуля и 7-летние Вася и Фаня. Об этом 2 февраля сообщают зоопарк и сайт столичной мэрии.

В октябре в зоопарк поступили обращение от правоохранительных органов и постановление Росприроднадзора о необходимости принять животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. «С повышенной вероятностью они были добыты из природы браконьерским путем», — отмечается в сообщении.



В конце года медведей привезли из Краснодарского края в Москву. До этого их содержали в весьма стесненных условиях — в небольших клетках примерно 3 на 4 метра, хотя «персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей». Насколько известно, они никогда не ложились в спячку.



«Они приехали в почти истощенном состоянии, к примеру, Бабуля весила около 70 кг, что очень мало для гималайского медведя ее возраста. Это говорит, в частности, о крайне недостаточном кормлении в период активного роста», — рассказывают в зоопарке.



Теперь у медведей есть свои дома, о них заботятся ветврачи, зоологи и киперы, им обеспечили максимально разнообразный растительный рацион гималайских медведей: яблоки, груши, морковь, тыква, огурцы, помидоры, виноград, апельсин, затем добавили рыбу и перепелку. У них закончился карантин, и они начали гулять по уличной части вольера. Активнее других гуляет Вася.



«Эти гималайские медведи не смогут сейчас лечь в спячку — они, скорее всего, никогда не были в ней из-за ненадлежащих условий жизни. К тому же их масса явно недостаточна для засыпания, просто не хватит ресурсов для успешного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовимся спать следующей зимой», — говорят в зоопарке.

