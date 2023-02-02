«Ъ»: Экс-глава Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов арестован за крупные хищения

Мещанский райсуд Москвы до 30 марта арестовал Михаила Акулова, подозреваемого в растрате в особо крупном размере (четвёртая часть 160 статьи УК РФ). Подробностями уголовного дела вечером 1 февраля поделился «Коммерсантъ».

Защита советника главы ОАО «РЖД», по данным издания, предлагала ограничиться иной мерой пресечения. Отмечалось, что 62-летний фигурант имеет положительную характеристику, звания заслуженного работника транспорта РФ и почётного железнодорожника, а в структурах нынешнего РЖД работает с 80-х.

МВД парировало тем, что речь идёт о тяжком преступлении. Кроме того, имея связи в руководстве РЖД, Акулов может оказать давление на свидетелей и скорректировать позицию с сообщниками. В ближайшее время он будет на карантине, после этого его переведут в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».

Согласно материалам, находящимся в распоряжении «Ъ», к преступлению могут быть причастны гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский предприниматель Вячеслав Шеянов — бенефициар этой компании. Бизнесмен планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах.

Преступления, которые инкриминируют Акулову, как раз связаны с прачечными. По версии следствия, будучи гендиректором ОАО «Федеральная пассажирская компания», именно на них он растратил средства. По данным СМИ, в 2010 году Акулов, Шеянов и Воронин обеспечили определенными преимуществами ООО «Мехпрачечная СВЖД» ради единого преступного умысла. С ООО, как уточняется, без конкурсных процедур был подписан договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК. На белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, выделили более 1,4 млрд руб. При этом за счёт существенных скидок мехпрачечная получила дополнительные 72,252 млн руб., которые считаются следствием растраченными.