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    «Ъ»: Экс-глава Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов арестован за крупные хищения

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    6 комментариев

    Мещанский райсуд Москвы до 30 марта арестовал Михаила Акулова, подозреваемого в растрате в особо крупном размере (четвёртая часть 160 статьи УК РФ). Подробностями уголовного дела вечером 1 февраля поделился «Коммерсантъ».

    Защита советника главы ОАО «РЖД», по данным издания, предлагала ограничиться иной мерой пресечения. Отмечалось, что 62-летний фигурант имеет положительную характеристику, звания заслуженного работника транспорта РФ и почётного железнодорожника, а в структурах нынешнего РЖД работает с 80-х.

    МВД парировало тем, что речь идёт о тяжком преступлении. Кроме того, имея связи в руководстве РЖД, Акулов может оказать давление на свидетелей и скорректировать позицию с сообщниками.

    В ближайшее время он будет на карантине, после этого его переведут в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».

    Согласно материалам, находящимся в распоряжении «Ъ», к преступлению могут быть причастны гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский предприниматель Вячеслав Шеянов — бенефициар этой компании. Бизнесмен планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах.

    Преступления, которые инкриминируют Акулову, как раз связаны с прачечными. По версии следствия, будучи гендиректором ОАО «Федеральная пассажирская компания», именно на них он растратил средства.

    По данным СМИ, в 2010 году Акулов, Шеянов и Воронин обеспечили определенными преимуществами ООО «Мехпрачечная СВЖД» ради единого преступного умысла. С ООО, как уточняется, без конкурсных процедур был подписан договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК. На белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, выделили более 1,4 млрд руб. При этом за счёт существенных скидок мехпрачечная получила дополнительные 72,252 млн руб., которые считаются следствием растраченными.

    Уже в 2012 году, как отмечается в материалах, Акулов пролоббировал подписание нового контракта с ООО, несмотря на то, что фирма не справлялась со своими обязанностями. В этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД в Екатеринбурге. Здание не возвели. Деньги, по версии следствия, похитили. Всего ущерб от действий Акулова составил 330 млн руб.

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    АрестСудФедеральная пассажирская компания
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    Комментарии 6

    26608563002 Фев 2023 в 01:45
    Как же достали эти чинуши!
    +0−0
    Гость02 Фев 2023 в 01:19
    Чудовищная ошибка произошла!..)
    +0−0
    Гость02 Фев 2023 в 01:18
    Мне вот интересно, а откуда следствие узнало, что была скидка и её растратили? Схема со скидкой уж совсем как то не вяжется, человек контролирующий милионные потоки, погорел на проводке скидки. Глупо. То ли в конец обнаглел, то ли подставили.
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