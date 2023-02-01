Правозащитники рассказали, что сбежавшая из Ингушетии Лейла Гиреева вернулась к семье

Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева, которая сбежала в Петербург от домашнего насилия, «решила вернуться к семье». Об этом 1 февраля рассказала правозащитная группа СК SOS, которая оказывала девушке юридическую помощь.
«Лейлу не арестовывала полиция, она решила вернуться домой по своей воле. Девушка самостоятельно приехала к родственникам в Санкт-Петербурге, связалась с отцом и попросила забрать её», — объясняют правозащитники. В этом же сообщении говорится, что сейчас Гиреева находится дома под подпиской о невыезде.
Про историю Лейлы Гиреевой подробно писала «Фонтанка». В ноябре в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых Гиреева и сбежала. В полицию в итоге попала сама девушка.
В начале декабря она попросила возбудить против своих родителей уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы, но полиция отказала. Мать Гиреевой в свою очередь обвинила её в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей.