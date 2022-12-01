Сбежавшая из Ингушетии Лейла Гиреева попросила возбудить уголовное дело против своих родителей

Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева, бежавшая из родной республики из-за домашнего насилия, 1 декабря подала заявление в полицию. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.



В заявлении Гиреева сообщила о систематическом насилии со стороны родителей и попросила возбудить против них уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы (часть 2 статьи 117 и часть 2 статьи 127 УК РФ).



О том, как девушка оказалась в Петербурге, подробно писала «Фонтанка». Правозащитники рассказали про Гирееву, когда в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых она и сбежала.

