«Меня никто не похищал». История 18-летней Лейлы из Ингушетии, сбежавшей от насилия в Петербург

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться





В Петербург 18-летняя уроженка Ингушетии Лейла Гиреева сбежала от побоев и «лечения от атеизма». Родственники приехали вслед за ней — и очень хотят вернуть девушку «домой» в родную республику.

«В Ингушетии пропала 18-летняя студентка ИнгГу Гиреева Лейла. Ушла на учебу утром и не вернулась. Телефон выключен с тех пор» — такие посты появились в заблокированной соцсети 14 ноября. Всем, кто обладает какой-либо информацией, предлагали связаться с родственниками.



Под публикацией подписчики новостного канала обсуждали, что девушке лучше было бы не ходить в институт, а сидеть дома. «Редко какая женщина умеет ценить свободу и оправдывает доверие», — резюмировал один из пользователей, добавив, что если и пустит свою дочь учиться, то только на заочное, а замуж выдаст «при первом же хорошем предложении».



Объяснение самой девушки о том, почему она сбежала из дома, спустя неделю с лишним опубликовали в телеграм-канале группы помощи женщинам с Северного Кавказа «Марем». На одном из видео Лейла вытирает слезы и говорит, что убьет себя, если её «вернут».



«Сейчас ко мне пришли мои родственники и хотят меня вернуть. Я совершеннолетний человек. Я ушла из дома, потому что меня били. Били, водили к имамам, пытались излечить меня от атеизма с помощью имамов, психиатров. <...> Прошу не выдавать меня родственникам, потому что меня никто не похищал, я ушла добровольно», — рассказывает девушка и снимает себя на телефон в зеркало. В этот момент она находится в Петербурге в конспиративной квартире, которую для неё снял активист Владислав Хорев. Основательница группы помощи «Марем» Светлана Анохина в разговоре с «Фонтанкой» описала его как «стихийного спасателя».



По словам Владислава, Лейла обратилась к нему сама. Подобный опыт у него уже был: в 2021 году 34-летний программист помог сбежать от родственников 22-летней уроженке Тюмени Милане Магомедовой. Она решила попросить у Владислава поддержки, потому что ранее он выпустил на эту тему компьютерную игру в жанре визуальной новеллы. В «Побеге в Москву» дагестанка убегает от абьюзивной семьи в столицу. Помочь Милане у Владислава получилось со второго раза: сначала ее все же насильно увезли родители. Судя по последним публикациям в СМИ, сейчас она живет в Турции.



Как именно был организован побег Лейлы, Владислав пока не рассказывает по соображениям безопасности. «Квартиру снял, материально помог. Познакомил с адвокатом», — кратко объяснил он корреспонденту «Фонтанки».



Что касается Лейлы, то и ее каким-то образом, вероятно, в чужом для них городе нашли родственники. Специализирующаяся на проблемах домашнего насилия на Северном Кавказе Светлана Анохина считает, что сделать это можно было, получив доступ к камерам видеонаблюдения. Чуть позже выяснилась еще одна деталь, характерная для случаев, когда родственники ищут беглянку: Лейла оказалась в федеральном розыске по статье о краже. Заявление на девушку, как считают правозащитники, написал кто-то из членов семьи.



Кто именно стучит в дверь конспиративной квартиры, у Лейлы сомнений не было. По словам адвоката Александра Передрука, подзащитная говорила ему, что узнала голоса своих родственников и решила вызвать полицию. В итоге полиция забрала в отдел саму девушку. Куда делись те, кто хотел увезти совершеннолетнюю девушку обратно «домой», ни Передрук, ни Анохина не в курсе. «Я не знаю, задерживали её родственников или нет. У меня нет такой информации», — добавила правозащитница.



В полиции Лейлу продержали почти до полуночи. Никаких документов в отделе так и не составили, но находилась она, как утверждает адвокат, в камере для задержанных. Больше всего защитники боялись, что девушку передадут ингушскому МВД, ведь, по словам Анохиной, дело о краже, по которому Гирееву объявили в розыск, возбуждено в Ингушетии. Сама Лейла рассказала защитникам, что её дядя — майор полиции, а отец — полицейский в отставке.



Вечером 23 ноября у отдела полиции № 28, где держали девушку, задержали Владислава Хорева, который приехал её поддержать. По словам Владислава, силовики «обвинили [его] в укрывательстве преступника». Отпустили (и тоже без протокола) после беседы с сотрудниками центра «Э», которые хотели узнать, помогал ли активист еще кому-то уехать с Северного Кавказа. Отвечать на этот вопрос Владислав, как он утверждает, отказался.



После освобождения правозащитники из кризисной группы СК SOS выложили еще одно обращение Лейлы. «Здравствуйте! Я хотела поблагодарить всех, кто звонил [в отдел полиции]. Благодаря вашим звонкам и огласке меня не отдали родственникам. Сняли отпечатки, удерживали, но все-таки отпустили», — говорит она на видео.

Где Лейла находится сейчас, правозащитники не раскрывают. Адвокат попросил для неё государственной защиты, а ещё — проверки информации о насилии со стороны родственников, о котором она говорила. Заявление Передрук подал в Следком РФ через онлайн-форму.

Тем временем от имени матери Лейлы в новостных порталах Ингушетии распространяют сообщение о том, что девушка «стала жертвой провокаций правозащитных организаций» и нуждается в лечении у психиатра (об этом же говорила и мать сбежавшей из Тюмени Миланы Магомедовой). «Фонтанке» удалось связаться с отцом Лейлы Алиханом Гиреевым. Отвечать на вопросы он отказался, сославшись на срочные дела: в момент разговора Гиреев направлялся в Грозный.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»