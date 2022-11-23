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    Бежавшую от родственников в Ингушетии Лейлу Гирееву отпустили из петербургского отдела полиции

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    В Петербурге из отдела полиции №28 Центрального района отпустили 18-летнюю уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву, бежавшую из родной республики. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Гиреевой Александр Передрук.

    Лейлу Гирееву задержали в Петербурге 23 ноября. Девушка вызвала полицию, когда в конспиративную квартиру, которую ей сняли правозащитники, пытались попасть родственники.

    По словам Гиреевой, её хотели насильно вернуть «домой», откуда она ушла из-за домашнего насилия и попыток «излечить от атеизма».

    Адвокат попросил для девушки государственной защиты и проверки информации о насилии со стороны родственников, о котором она говорила.

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