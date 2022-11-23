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    В Петербурге для сбежавшей из Ингушетии девушки просят госзащиты. Заявление приняли не сразу

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    Адвокат Александр Передрук попросил для 18-летней Лейлы Гиреевой из Ингушетии государственной защиты и проверки информации о насилии со стороны родственников, о котором говорила девушка. Как рассказал защитник «Фонтанке», 23 ноября он подал заявление в СК РФ через интернет-приёмную.

    По словам Передрука, дозвониться до дежурного следователя у него не получилось. В главном следственном управлении МВД по Петербургу и области адвокату, по его словам, предложили оставить заявление «в ящике» с перспективой регистрации документа в течение трех дней.

    Ранее в среду правозащитники сообщили, что в Петербурге родственники 18-летней Лейлы Гиреевой из Ингушетии хотят насильно вернуть её в родную республику. Девушка жаловалась, что ушла из дома, потому что ее «били, водили к имамам, пытались излечить от атеизма». Лейла вызвала полицию после того, как в квартиру пытались попасть ее родственники.

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