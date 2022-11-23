Петербургского активиста, который помог уроженке Ингушетии сбежать от родственников, отпустили из полиции

В Петербурге из отдела полиции отпустили активиста Владислава Хорева, который помогал покинуть Ингушетию 18-летней Лейле Гиреевой. Об этом он сам рассказал 23 ноября «Фонтанке».



По словам Хорева, перед задержанием его «обвинили в укрывательстве преступника», имея в виду розыск Гиреевой по статье о краже. Активист сообщил, что беседовать в отделе на Рузовской улице, 8, ему пришлось с сотрудниками центра «Э».