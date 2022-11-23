Петербургского активиста, который помог уроженке Ингушетии сбежать от родственников, отпустили из полиции

В Петербурге из отдела полиции отпустили активиста Владислава Хорева, который помогал покинуть Ингушетию 18-летней Лейле Гиреевой. Об этом он сам рассказал 23 ноября «Фонтанке».
По словам Хорева, перед задержанием его «обвинили в укрывательстве преступника», имея в виду розыск Гиреевой по статье о краже. Активист сообщил, что беседовать в отделе на Рузовской улице, 8, ему пришлось с сотрудниками центра «Э».
Отпустили активиста, как он сказал, без протокола. По поводу «укрывательства» Хорев дал письменное объяснение, а на вопросы о том, помогал ли покинуть родные республики другим уроженцам Северного Кавказа, отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.
«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.
Владислава Хорева задержали 23 ноября у отдела полиции №28, куда он приехал поддержать Лейлу Гирееву, бежавшую из Ингушетии от домашнего насилия.