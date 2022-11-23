«Ее дядя — майор». Сбежавшую от побоев уроженку Ингушетии держат в петербургском отделе полиции

«Дело [о краже, по которому Гирееву объявили в розыск] возбуждено в Ингушетии. И по моей информации, всем отделениям полиции с самого верха МВД дано указание не вмешиваться в кавказские семейные кейсы», — уточнила Анохина в разговоре с «Фонтанкой».

В петербургском отделе полиции все ещё держат 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала от родственников в Ингушетии из-за домашнего насилия. Адвокат Александр Передрук и правозащитница Светлана Анохина опасаются, что девушку могут передать ингушскому МВД.

Как рассказала правозащитникам сама девушка, её дядя — майор полиции, а отец — полицейский в отставке.



Защищающий Гирееву Передрук сообщил, что с момента её доставления в отдел полиция до сих пор не составила протокол, а держат при этом девушку в камере для задержанных.



Где находятся родственники, из-за которых Гиреева и вызвала полицию, ни Передрук, ни Анохина не знают. «Я не знаю, задерживали её родственников или нет. У меня нет такой информации», — добавила правозащитница.



Ранее в среду правозащитники сообщили, что в Петербурге родственники 18-летней Лейлы Гиреевой из Ингушетии хотят насильно вернуть её в родную республику. Девушка жаловалась, что ушла из дома, потому что ее «били, водили к имамам, пытались излечить от атеизма». Лейла вызвала полицию после того, как в квартиру пытались попасть ее родственники, но в отдел увезли всех.