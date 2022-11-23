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    «Ее дядя — майор». Сбежавшую от побоев уроженку Ингушетии держат в петербургском отделе полиции

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    В петербургском отделе полиции все ещё держат 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала от родственников в Ингушетии из-за домашнего насилия. Адвокат Александр Передрук и правозащитница Светлана Анохина опасаются, что девушку могут передать ингушскому МВД.

    «Дело [о краже, по которому Гирееву объявили в розыск] возбуждено в Ингушетии. И по моей информации, всем отделениям полиции с самого верха МВД дано указание не вмешиваться в кавказские семейные кейсы», — уточнила Анохина в разговоре с «Фонтанкой».

    Как рассказала правозащитникам сама девушка, её дядя — майор полиции, а отец — полицейский в отставке.

    Защищающий Гирееву Передрук сообщил, что с момента её доставления в отдел полиция до сих пор не составила протокол, а держат при этом девушку в камере для задержанных.

    Где находятся родственники, из-за которых Гиреева и вызвала полицию, ни Передрук, ни Анохина не знают. «Я не знаю, задерживали её родственников или нет. У меня нет такой информации», — добавила правозащитница.

    Ранее в среду правозащитники сообщили, что в Петербурге родственники 18-летней Лейлы Гиреевой из Ингушетии хотят насильно вернуть её в родную республику. Девушка жаловалась, что ушла из дома, потому что ее «били, водили к имамам, пытались излечить от атеизма». Лейла вызвала полицию после того, как в квартиру пытались попасть ее родственники, но в отдел увезли всех.

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