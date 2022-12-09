Сбежавшая от побоев Лейла Гиреева требует признать незаконным возбуждение дела о краже по заявлению ее матери

Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.

Уголовное дело против сбежавшей от домашнего насилия девушки возбудили после заявления её матери, которая обвинила дочь в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей.

О том, как девушка оказалась в Петербурге, подробно писала «Фонтанка». Правозащитники рассказали про Гирееву, когда в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых она и сбежала. В полицию в итоге попала сама девушка.