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    Сбежавшая от побоев Лейла Гиреева требует признать незаконным возбуждение дела о краже по заявлению ее матери

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    Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.

    Уголовное дело против сбежавшей от домашнего насилия девушки возбудили после заявления её матери, которая обвинила дочь в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей.

    О том, как девушка оказалась в Петербурге, подробно писала «Фонтанка». Правозащитники рассказали про Гирееву, когда в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых она и сбежала. В полицию в итоге попала сама девушка.

    В начале декабря Гиреева попросила возбудить против своих родителей уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 127 УК РФ). Как уточнил в разговоре с «Фонтанкой» адвокат, решение по этому заявлению ещё не принято.

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