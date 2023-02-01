Петербуржец рассказал, как нашёл продюсера на Суворовском — в крови и одиночестве

Избитые в центре Петербурга женщины всё же могут рассчитывать на помощь прохожих. Продюсера и блогера Анну Леонову домой проводила компания, увидевшая её на Суворовском проспекте, рассказал «Фонтанке» Алексей 1 февраля.

Субботним вечером режиссер кино вместе с друзьями возвращался из киноклуба. Увидев женщину в крови у остановки, мимо не прошли. По словам Алексея, она стояла одна, говорила о нападении, но в подробности не вдавалась. Похоже, что была дезориентирована.

«Расспросили, вызвали скорую. Она попросила проводить домой. Хотели, чтобы дождалась медиков, но в итоге согласились: говорила про детей, что живёт рядом», — рассказал петербуржец.

К компании, озаботившейся случившемся с женщиной, присоединилась прохожая. Познакомиться с ней не успели.

Подробности нападения Алексей и его компания попытались уточнить в ближайшем супермаркете, но местный охранник ничего не видел. Судя по видео, оно было быстрым . Мужчина набросился со спины, повалил на землю. Группа молодых людей, стоявшая рядом, была настолько шокирована внезапной агрессией, что отступила. На кадрах — один человек, который склонился над побитой.

Пострадавшую довели до квартиры, передали мужу. Вернувшись на проспект, встретили скорую и полицейских, которым показали нужную парадную.

Анна Леонова рассказала, что по голове её бил незнакомец после замечания. Женщина застала его справляющим нужду на машину во дворе и попыталась устыдить.



В полиции возбудили уголовное дело о побоях и уже задержали подозреваемого.