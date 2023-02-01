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    Петербуржец рассказал, как нашёл продюсера на Суворовском — в крови и одиночестве

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    5 комментариев

    Избитые в центре Петербурга женщины всё же могут рассчитывать на помощь прохожих. Продюсера и блогера Анну Леонову домой проводила компания, увидевшая её на Суворовском проспекте, рассказал «Фонтанке» Алексей 1 февраля.

    Фото: читатель «Фонатнки»
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    Субботним вечером режиссер кино вместе с друзьями возвращался из киноклуба. Увидев женщину в крови у остановки, мимо не прошли. По словам Алексея, она стояла одна, говорила о нападении, но в подробности не вдавалась. Похоже, что была дезориентирована.

    К компании, озаботившейся случившемся с женщиной, присоединилась прохожая. Познакомиться с ней не успели.

    «Расспросили, вызвали скорую. Она попросила проводить домой. Хотели, чтобы дождалась медиков, но в итоге согласились: говорила про детей, что живёт рядом», — рассказал петербуржец.

    Пострадавшую довели до квартиры, передали мужу. Вернувшись на проспект, встретили скорую и полицейских, которым показали нужную парадную.

    Подробности нападения Алексей и его компания попытались уточнить в ближайшем супермаркете, но местный охранник ничего не видел. Судя по видео, оно было быстрым. Мужчина набросился со спины, повалил на землю. Группа молодых людей, стоявшая рядом, была настолько шокирована внезапной агрессией, что отступила. На кадрах — один человек, который склонился над побитой.

    Анна Леонова рассказала, что по голове её бил незнакомец после замечания. Женщина застала его справляющим нужду на машину во дворе и попыталась устыдить.

    В полиции возбудили уголовное дело о побоях и уже задержали подозреваемого.

    Фото: читатель «Фонатнки»

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    ПетербургИзбиение
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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок01 Фев 2023 в 20:42
    "Субботним вечером режиссер кино вместе с друзьями возвращался из киноклуба".. Ох, как испоганили анекдот про "гиви и гоги, идущих в баню"..
    ПС. Редакция! А что там с блохерами, у которых кот сгорел?
    +0−0
    Mafioza01 Фев 2023 в 20:37
    Одна?.. даже заступница походу ушла.
    +0−0
    Польза санкций01 Фев 2023 в 20:37
    "Петербуржец рассказал, как нашёл продюсера на Суворовском"

    Прямо так и рассказал - иду, короче, смотрю продюсер! Так?
    +1−1
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