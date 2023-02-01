Путин обратился к Минобороны и призвал не допускать обстрелов российских регионов

Президент России Владимир Путин считает приоритетной задачей устранить саму возможность обстрела приграничных территорий РФ. Об этом он заявил 1 февраля на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.
«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал глава государства.
Путин поблагодарил все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют деньги на их восстановление, специалистов, строительные бригады и технику.
«Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем всё для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами», — добавил президент.