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    Боевые действия на Украине

    Путин обратился к Минобороны и призвал не допускать обстрелов российских регионов

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин считает приоритетной задачей устранить саму возможность обстрела приграничных территорий РФ. Об этом он заявил 1 февраля на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

    «Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал глава государства.

    Путин поблагодарил все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют деньги на их восстановление, специалистов, строительные бригады и технику.

    «Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем всё для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами», — добавил президент.

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    Владимир ПутинБоевые действия

    Комментарии 5

    Irina_501 Фев 2023 в 18:00
    А как реально будут не допускать?
    Или начальник сказал, значит, никаких обстрелов уже не будет? Ну, по крайней мере по ТВ будут говорить что нигде и ничего не было. Народ и поверит. Как не поверить. Телевизор он же не врёт никогда.
    +2−0
    ПАТИОТ01 Фев 2023 в 18:00
    как-то он не внятно сказал. под приграничными районами он что иметь ввиду ?
    +0−0
    syshsun01 Фев 2023 в 17:59
    Очередные мыльные пузыри....
    +1−0
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