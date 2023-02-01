РГГУ предложил заблокировать чат-бот нейросети ChatGPT, который написал студенту диплом

Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. В вузе считают, что он может оказывать негативное влияние на процесс обучения. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГГУ.



Так в высшем учебном учреждении отреагировали на скандальный тред столичного студента, который рассказал, что нейросеть ChatGPT за сутки написала ему диплом, который затем был успешно защищен.

«Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличение количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно. Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе.