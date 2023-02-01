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    РГГУ предложил заблокировать чат-бот нейросети ChatGPT, который написал студенту диплом

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    24 комментария

    Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. В вузе считают, что он может оказывать негативное влияние на процесс обучения. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГГУ.

    Так в высшем учебном учреждении отреагировали на скандальный тред столичного студента, который рассказал, что нейросеть ChatGPT за сутки написала ему диплом, который затем был успешно защищен.

    «Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличение количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно. Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе.

    Чат-бот ChatGPT запустила компания OpenAI в ноябре прошлого года. Бот умеет писать тексты и коды, отвечает на вопросы. 1 февраля по соцсетям распространился рассказ студента Александра Жадана, который применил бот для защиты диплома. По словам молодого человека, он не хотел платить за это деньги, а самому заниматься было лень. Поэтому он поручил написание чат-боту ChatGPT. Получилось не с первого раза, Жадан неоднократно ставил боту новые и новые задачи. В итоге на все ушло около 23 часов. Оригинальность составила 82%, за работу нейросети студент получил оценку «удовлетворительно».

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    Высшее образованиеНейросетьРггу
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    Комментарии 23

    26586993701 Фев 2023 в 17:00
    А я использую ChatGPT уже более месяца, кодит он на ура, на любом языке програмирования, только таски нужно грамотно ему давать, отличная штука и далеко не единственная. На даный момент, мне известно о трех подобных ИИ. Для Jira, для VScode есть отдельно отличный ИИ.
    +1−0
    triton197701 Фев 2023 в 16:57
    О первом же настоящем "искусственном интеллекте", а не сказочном представлении о лишней "арифмолинейке", человечество быстро пожалеет)
    +0−2
    Вера Велл01 Фев 2023 в 16:53
    А если диплом был бы по инженерной специальности, а не бла-бла, то нейросеть помогла бы? Ну, если бы и помогла, защитить диплом студент бы вряд ли смог.
    +1−0
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