ВЦИОМ: Волгоградцев спросили о возвращении Сталинграда. Вот что они ответили

Из-за юбилея Сталинградской битвы стал активно обсуждаться вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград. Как показал опубликованный 1 февраля опрос ВЦИОМ, большинство волгоградцев не поддерживают переименование.

Скорее поддерживают переименование Волгограда в Сталинград 26% опрошенных, скорее не поддерживают — 67%. Затруднились со своим отношением только 7% опрошенных.

Среди тех, кто высказался против, наиболее часто указывали на финансовые затраты (21%). Также 12% опрошенных не видят в этом смысла, а 11% не хотят жить прошлым. Кроме того, 7% не хотят, чтобы название напоминало о Сталине, а 6% заявили, что им просто нравится текущее название или они к нему привыкли.