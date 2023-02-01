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    ВЦИОМ: Волгоградцев спросили о возвращении Сталинграда. Вот что они ответили

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    12 комментариев

    Из-за юбилея Сталинградской битвы стал активно обсуждаться вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград. Как показал опубликованный 1 февраля опрос ВЦИОМ, большинство волгоградцев не поддерживают переименование.

    Скорее поддерживают переименование Волгограда в Сталинград 26% опрошенных, скорее не поддерживают — 67%. Затруднились со своим отношением только 7% опрошенных.

    Среди тех, кто высказался против, наиболее часто указывали на финансовые затраты (21%). Также 12% опрошенных не видят в этом смысла, а 11% не хотят жить прошлым. Кроме того, 7% не хотят, чтобы название напоминало о Сталине, а 6% заявили, что им просто нравится текущее название или они к нему привыкли.

    Среди сторонников переименования чаще всего преобладали утверждения, что это наша история (12%), память о войне и подвигах народа (11%).

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    ВЦИОМВолгоградСталинград
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    Комментарии 12

    27419388901 Фев 2023 в 16:46
    " скорее не поддерживают — 67%. "

    и это радует, обнадеживает...
    +0−0
    Ырыс01 Фев 2023 в 16:38
    "Народ, забывший свою историю, обречён повторить её вновь!"
    Кургинян
    +1−2
    Польза санкций01 Фев 2023 в 16:19
    Ну не всё так плохо, оказывается. Теперь главное, про СВО не спрашивать.
    +10−0
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