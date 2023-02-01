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    Енотовидная собака пришла на речку в Ленобласти, а следом за ней — рысь

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    1 комментарий

    Водоём становится местом встречи разных животных, даже если река замёрзла. В одном из таких «мест встречи» сотрудники Нижне-Свирского заповедника, расположенного в Ленобласти, установили фотоловушку.

    За ночь камера на берегу лесной реки поймала сразу двоих: спешащую по делам енотовидную собаку и неторопливую рысь, которой очень интересно, что тут делала «собачка». Видео заповедник показывает 1 февраля в своих соцсетях.

    Енотовидные собаки обычно впадают зимой в спячку, но при тёплой погоде и наличии еды остаются бодрствовать.

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    Комментарии 1

    MaxMara01 Фев 2023 в 14:44
    Леопард какой-то
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