Енотовидная собака пришла на речку в Ленобласти, а следом за ней — рысь

Водоём становится местом встречи разных животных, даже если река замёрзла. В одном из таких «мест встречи» сотрудники Нижне-Свирского заповедника, расположенного в Ленобласти, установили фотоловушку.
За ночь камера на берегу лесной реки поймала сразу двоих: спешащую по делам енотовидную собаку и неторопливую рысь, которой очень интересно, что тут делала «собачка». Видео заповедник показывает 1 февраля в своих соцсетях.
Енотовидные собаки обычно впадают зимой в спячку, но при тёплой погоде и наличии еды остаются бодрствовать.