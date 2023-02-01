Пьяного водителя в Ленобласти отпустили с протоколом, а через несколько дней пришлось задерживать его еще раз

Полиция Тосненского района Ленобласти остановила пьяного водителя на автомобиле «Пежо». Машину забрали, мужчину отпустили с протоколом, а пару дней спустя «Пежо» хватилась хозяйка.
Около 01:30 29 января у дома 17 по улице Гоголя в поселке Ульяновка наряд ГИБДД остановил Peugeot 308 под управлением 36-летнего местного жителя, сообщает 1 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобилист оказался пьян. На него составили протокол за «пьяную» езду по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, после чего отпустили, а «Пежо» поместили на спецстоянку, поскольку документы на него водитель предоставить не смог.
А ночью 31 января в полицию обратилась 31-летняя хозяйка автомобиля. Она рассказала, что ее «Пежо» 2008 года выпуска был угнан между 27 и 29 января из деревни Нурма. В итоге к вечеру отпущенного ранее мужчину задержали снова — теперь уже по подозрению в угоне. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и поместили в спецпомещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.