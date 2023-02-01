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    Юрий Аверьянов из Совбеза перешел в «Единую Россию» помощником Дмитрия Медведева

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    10 комментариев

    Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов после освобождения от должности назначен на новое место — помощником Дмитрия Медведева в «Единой России». Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости. Кроме того, он будет работать в координационной парламентской группе по вопросам спецоперации.

    Президент России освободил от должности Юрия Аверьянова.

    Ранее сообщалось, что 73-летний Аверьянов освобожден от должности в Совбезе по причине истечения контракта и перехода на новую работу. Заместителем секретаря Совета безопасности он был с января 2012 года, в администрации президента — с 2000 года.

    Аверьянов родился в городе Бендеры Молдавской СССР. Окончил Ульяновское танковое училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ, Дальневосточную академию госслужбы, Хабаровскую государственную академию экономики и права (юрфак). Трудовую деятельность Юрий Аверьянов начал в Димитровграде токарем НИИ атомных реакторов. С 1972 по 1994 он проходил службу на командных и штабных должностях. Затем была работа в Академии Генштаба, после которой он оказался в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

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    Единая РоссияДмитрий МедведевЮрий Аверьянов
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    Комментарии 10

    AndrewBarsik01 Фев 2023 в 12:50
    "Аверьянов родился в городе Бендеры Молдавской СССР." Докатились: бендеровец рулил в Совбезе. Позор!
    +1−0
    25267490101 Фев 2023 в 12:22
    Скоро и роддомом будет руководить в звании не ниже полковника.
    +1−0
    kоt-obormot01 Фев 2023 в 11:59
    Койки в борделе все передвигают за наш счет...
    +4−0
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