Юрий Аверьянов из Совбеза перешел в «Единую Россию» помощником Дмитрия Медведева

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов после освобождения от должности назначен на новое место — помощником Дмитрия Медведева в «Единой России». Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости. Кроме того, он будет работать в координационной парламентской группе по вопросам спецоперации.
Президент России освободил от должности Юрия Аверьянова.
Ранее сообщалось, что 73-летний Аверьянов освобожден от должности в Совбезе по причине истечения контракта и перехода на новую работу. Заместителем секретаря Совета безопасности он был с января 2012 года, в администрации президента — с 2000 года.
Аверьянов родился в городе Бендеры Молдавской СССР. Окончил Ульяновское танковое училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ, Дальневосточную академию госслужбы, Хабаровскую государственную академию экономики и права (юрфак). Трудовую деятельность Юрий Аверьянов начал в Димитровграде токарем НИИ атомных реакторов. С 1972 по 1994 он проходил службу на командных и штабных должностях. Затем была работа в Академии Генштаба, после которой он оказался в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.