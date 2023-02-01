Юрий Аверьянов из Совбеза перешел в «Единую Россию» помощником Дмитрия Медведева

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов после освобождения от должности назначен на новое место — помощником Дмитрия Медведева в «Единой России». Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости. Кроме того, он будет работать в координационной парламентской группе по вопросам спецоперации.



Президент России освободил от должности Юрия Аверьянова.

Ранее сообщалось, что 73-летний Аверьянов освобожден от должности в Совбезе по причине истечения контракта и перехода на новую работу. Заместителем секретаря Совета безопасности он был с января 2012 года, в администрации президента — с 2000 года.