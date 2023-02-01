Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, оператора фильма «Ржавчина». Об этом 1 февраля сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе, Нью-Мексико.
Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.
О том, что Болдуину и Гутьеррес-Рид предъявят обвинения, в январе заявила прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис. Она заверила, что у следствия есть достаточно улик.
Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.