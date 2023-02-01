    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    747мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.52eur76.3

    Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»

    742
    обсудить

    Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, оператора фильма «Ржавчина». Об этом 1 февраля сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе, Нью-Мексико.

    Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.

    О том, что Болдуину и Гутьеррес-Рид предъявят обвинения, в январе заявила прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис. Она заверила, что у следствия есть достаточно улик.

    Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.

    Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей, а съемки возобновились.

    По теме

    АктерВыстрелАлек БолдуинВыстрелили в человекаОбвинениие в убийстве
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close