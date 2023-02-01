Двое «одинаковых с лица» нашли друг друга на пустом Литейном мосту

Курьёзное ДТП произошло ночью 1 февраля в центре Петербурга. На пустой дороге нашли друг друга двое, у которых много общего.
При въезде на Литейный мост таксист «Яндекса» не пропустил таксиста «Яндекса». «Схлестнулись бамперами», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Сегодня дорожное движение в Петербурге осложняют погодные условия. Ночью выпал снег, на дорогах он тает и превращается в кашу. В 8:15 в городе уже 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 больше, чем обычно в это время суток.