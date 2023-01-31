Правительство России утвердило индексацию ряда соцвыплат на 11,9% с февраля

Правительство РФ приняло постановление, по которому с 1 февраля часть социальных выплат проиндексируют на 11,9%. Соответствующий документ 31 января был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В число таких выплат входят пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград.

Напомним, коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций каждый год устанавливается с 1 февраля, в зависимости от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индекс потребительских цен, согласно данным Росстата, составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Соответственно, индексация производится на 11,9%.